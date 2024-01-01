Белорусские рубли в армянские драмы
Сконвертируйте BYN в AMD по реальному обменному курсу
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|1 BYN в AMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|118,9550
|120,1370
|Низкий
|118,2940
|118,1890
|В среднем
|118,5927
|118,6717
|Изменить
|0.25%
|-0.98%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BYN к AMD
За последние 30 дней максимальный курс BYN к AMD составил 118,9550, а минимальный — 118,2940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 118,5927. Изменение курса BYN к AMD в процентном соотношении составило 0.25.
За последние 90 дней максимальный курс BYN к AMD составил 120,1370, а минимальный — 118,1890. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 118,6717. Изменение курса BYN к AMD в процентном соотношении составило -0.98.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в армянские драмы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белорусский рубль / Армянский драм
|1 BYN
|119,00100 AMD
|5 BYN
|595,00500 AMD
|10 BYN
|1 190,01000 AMD
|20 BYN
|2 380,02000 AMD
|50 BYN
|5 950,05000 AMD
|100 BYN
|11 900,10000 AMD
|250 BYN
|29 750,25000 AMD
|500 BYN
|59 500,50000 AMD
|1000 BYN
|119 001,00000 AMD
|2000 BYN
|238 002,00000 AMD
|5000 BYN
|595 005,00000 AMD
|10000 BYN
|1 190 010,00000 AMD