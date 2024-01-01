Белорусские рубли в армянские драмы

Сконвертируйте BYN в AMD по реальному обменному курсу

1 000 byn
119 001 amd

Br1,000 BYN = ֏119,0 AMD

Среднерыночный курс в 03:33
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1 BYN в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий118,9550120,1370
Низкий118,2940118,1890
В среднем118,5927118,6717
Изменить0.25%-0.98%
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Соотношение 1 BYN к AMD

За последние 30 дней максимальный курс BYN к AMD составил 118,9550, а минимальный — 118,2940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 118,5927. Изменение курса BYN к AMD в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к AMD составил 120,1370, а минимальный — 118,1890. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 118,6717. Изменение курса BYN к AMD в процентном соотношении составило -0.98.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6580,9180,77318,285
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,341
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,605
1 AUD0,670,9190,90111,1120,6160,51812,255

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Армянский драм
1 BYN119,00100 AMD
5 BYN595,00500 AMD
10 BYN1 190,01000 AMD
20 BYN2 380,02000 AMD
50 BYN5 950,05000 AMD
100 BYN11 900,10000 AMD
250 BYN29 750,25000 AMD
500 BYN59 500,50000 AMD
1000 BYN119 001,00000 AMD
2000 BYN238 002,00000 AMD
5000 BYN595 005,00000 AMD
10000 BYN1 190 010,00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Белорусский рубль
1 AMD0,00840 BYN
5 AMD0,04202 BYN
10 AMD0,08403 BYN
20 AMD0,16807 BYN
50 AMD0,42017 BYN
100 AMD0,84033 BYN
250 AMD2,10083 BYN
500 AMD4,20166 BYN
1000 AMD8,40331 BYN
2000 AMD16,80662 BYN
5000 AMD42,01655 BYN
10000 AMD84,03310 BYN