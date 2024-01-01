白俄罗斯卢布兑亚美尼亚德拉姆

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1 BYN兑AMD过去 30 天过去 90 天
118.8680119.7010
118.3580118.2940
一般118.5958118.6001
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1 BYN 兑 AMD 统计信息

过去 30 天，BYN 兑 AMD 的表现如下：30 天高点为 118.8680，30 天低点为 118.3580。这意味着 30 天平均值为 118.5958。BYN 兑 AMD 的变化为 -0.01。

过去 90 天，BYN 兑 AMD 的表现如下：90 天高点为 119.7010，90 天低点为 118.2940。这意味着 90 天平均值为 118.6001。BYN 兑 AMD 的变化为 0.00。

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白俄罗斯卢布/亚美尼亚德拉姆汇率
1 BYN118.59600 AMD
5 BYN592.98000 AMD
10 BYN1,185.96000 AMD
20 BYN2,371.92000 AMD
50 BYN5,929.80000 AMD
100 BYN11,859.60000 AMD
250 BYN29,649.00000 AMD
500 BYN59,298.00000 AMD
1000 BYN118,596.00000 AMD
2000 BYN237,192.00000 AMD
5000 BYN592,980.00000 AMD
10000 BYN1,185,960.00000 AMD
亚美尼亚德拉姆/白俄罗斯卢布汇率
1 AMD0.00843 BYN
5 AMD0.04216 BYN
10 AMD0.08432 BYN
20 AMD0.16864 BYN
50 AMD0.42160 BYN
100 AMD0.84320 BYN
250 AMD2.10800 BYN
500 AMD4.21599 BYN
1000 AMD8.43198 BYN
2000 AMD16.86396 BYN
5000 AMD42.15990 BYN
10000 AMD84.31980 BYN