白俄罗斯卢布兑亚美尼亚德拉姆
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|1 BYN兑AMD
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|118.8680
|119.7010
|低
|118.3580
|118.2940
|一般
|118.5958
|118.6001
|更改
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|查看完整历史记录
1 BYN 兑 AMD 统计信息
过去 30 天，BYN 兑 AMD 的表现如下：30 天高点为 118.8680，30 天低点为 118.3580。这意味着 30 天平均值为 118.5958。BYN 兑 AMD 的变化为 -0.01。
过去 90 天，BYN 兑 AMD 的表现如下：90 天高点为 119.7010，90 天低点为 118.2940。这意味着 90 天平均值为 118.6001。BYN 兑 AMD 的变化为 0.00。
如何将白俄罗斯卢布兑换成亚美尼亚德拉姆
- 1
输入金额
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- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BYN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择AMD作为要换算的目标货币。
- 3
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