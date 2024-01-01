Belarus rublesinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile BYN → AMD çevirin

1.000 byn
120.339 amd

1,000 BYN = 120,3 AMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belarus rublesinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

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Çevrim kurları Belarus Rublesi / Ermeni Dramı
1 BYN120,33900 AMD
5 BYN601,69500 AMD
10 BYN1.203,39000 AMD
20 BYN2.406,78000 AMD
50 BYN6.016,95000 AMD
100 BYN12.033,90000 AMD
250 BYN30.084,75000 AMD
500 BYN60.169,50000 AMD
1000 BYN120.339,00000 AMD
2000 BYN240.678,00000 AMD
5000 BYN601.695,00000 AMD
10000 BYN1.203.390,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Belarus Rublesi
1 AMD0,00831 BYN
5 AMD0,04155 BYN
10 AMD0,08310 BYN
20 AMD0,16620 BYN
50 AMD0,41549 BYN
100 AMD0,83099 BYN
250 AMD2,07747 BYN
500 AMD4,15494 BYN
1000 AMD8,30987 BYN
2000 AMD16,61974 BYN
5000 AMD41,54935 BYN
10000 AMD83,09870 BYN