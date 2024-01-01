История обменного курса багамский доллар–франки КФА BCEAO

Обменный курс багамский доллар/франки КФА BCEAO сейчас составляет 601,812, отражая изменение в размере 0.356% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.300% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 603,751, и минимумом, равным 599,379, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.311% уменьшение стоимости.