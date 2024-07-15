История обменного курса багамский доллар–самоанские талы

Обменный курс багамский доллар/самоанские талы сейчас составляет 2,709, отражая изменение в размере -0.420% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.108% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/самоанские талы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,723, и минимумом, равным 2,706, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.622% уменьшение стоимости.