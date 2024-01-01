История обменного курса багамский доллар–вату Вануату

Обменный курс багамский доллар/вату Вануату сейчас составляет 119,705, отражая изменение в размере -0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.046% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/вату Вануату колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 119,945, и минимумом, равным 119,500, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.289% увеличение стоимости.