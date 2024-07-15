История обменного курса багамский доллар–узбекские сомы

Обменный курс багамский доллар/узбекские сомы сейчас составляет 12 599,500, отражая изменение в размере 0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.359% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 12 646,800, и минимумом, равным 12 586,800, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.250% уменьшение стоимости.