История обменного курса багамский доллар–угандийские шиллинги

Обменный курс багамский доллар/угандийские шиллинги сейчас составляет 3 694,510, отражая изменение в размере -0.041% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.175% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 3 701,640, и минимумом, равным 3 687,500, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.150% уменьшение стоимости.