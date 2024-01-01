История обменного курса багамский доллар–танзанийские шиллинги

Обменный курс багамский доллар/танзанийские шиллинги сейчас составляет 2 669,860, отражая изменение в размере 0.603% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.636% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2 669,860, и минимумом, равным 2 645,000, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.