История обменного курса багамский доллар–новые тайваньские доллары

Обменный курс багамский доллар/новые тайваньские доллары сейчас составляет 32,624, отражая изменение в размере 0.097% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.340% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 32,647, и минимумом, равным 32,486, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.246% увеличение стоимости.