История обменного курса багамский доллар–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс багамский доллар/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 6,771, отражая изменение в размере 0.202% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.223% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 6,786, и минимумом, равным 6,727, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.