История обменного курса багамский доллар–тонганские паанги

Обменный курс багамский доллар/тонганские паанги сейчас составляет 2,306, отражая изменение в размере -1.568% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.741% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,361, и минимумом, равным 2,304, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.034% уменьшение стоимости.