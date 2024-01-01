История обменного курса багамский доллар–тунисские динары

Обменный курс багамский доллар/тунисские динары сейчас составляет 3,099, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.657% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/тунисские динары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 3,119, и минимумом, равным 3,091, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.235% уменьшение стоимости.