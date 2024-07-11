История обменного курса багамский доллар–сальвадорские колоны

Обменный курс багамский доллар/сальвадорские колоны сейчас составляет 8,750, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/сальвадорские колоны колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 8,750, и минимумом, равным 8,750, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.000% уменьшение стоимости.