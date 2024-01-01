История обменного курса багамский доллар–суринамские доллары

Обменный курс багамский доллар/суринамские доллары сейчас составляет 29,577, отражая изменение в размере 0.823% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.349% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/суринамские доллары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 29,981, и минимумом, равным 29,335, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.148% увеличение стоимости.