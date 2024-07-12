История обменного курса багамский доллар–сьерра-леонские леоне

Обменный курс багамский доллар/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 22 515,600, отражая изменение в размере -0.207% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.420% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 22 650,600, и минимумом, равным 22 500,600, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.662% уменьшение стоимости.