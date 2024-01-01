История обменного курса багамский доллар–шведские кроны

Обменный курс багамский доллар/шведские кроны сейчас составляет 10,598, отражая изменение в размере 0.408% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,634, и минимумом, равным 10,493, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.474% уменьшение стоимости.