История обменного курса багамский доллар–сейшельские рупии

Обменный курс багамский доллар/сейшельские рупии сейчас составляет 13,692, отражая изменение в размере -1.303% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.467% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 15,001, и минимумом, равным 13,608, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -5.812% уменьшение стоимости.