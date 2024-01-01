История обменного курса багамский доллар–доллары Соломоновых островов

Обменный курс багамский доллар/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 8,210, отражая изменение в размере -0.370% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.452% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 8,306, и минимумом, равным 8,210, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.862% уменьшение стоимости.