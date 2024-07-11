История обменного курса багамский доллар–саудовские риялы

Обменный курс багамский доллар/саудовские риялы сейчас составляет 3,751, отражая изменение в размере 0.003% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.013% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/саудовские риялы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3,751, и минимумом, равным 3,750, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.007% увеличение стоимости.