История обменного курса багамский доллар–российские рубли

Обменный курс багамский доллар/российские рубли сейчас составляет 88,400, отражая изменение в размере -0.137% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.787% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/российские рубли колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 88,649, и минимумом, равным 87,500, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.487% увеличение стоимости.