История обменного курса багамский доллар–сербские динары

Обменный курс багамский доллар/сербские динары сейчас составляет 107,400, отражая изменение в размере 0.327% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.270% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/сербские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 107,724, и минимумом, равным 106,981, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.320% уменьшение стоимости.