История обменного курса багамский доллар–парагвайские гуарани

Обменный курс багамский доллар/парагвайские гуарани сейчас составляет 7 556,550, отражая изменение в размере 0.077% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.241% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7 556,550, и минимумом, равным 7 534,600, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.191% уменьшение стоимости.