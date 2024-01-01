История обменного курса багамский доллар–пакистанские рупии

Обменный курс багамский доллар/пакистанские рупии сейчас составляет 278,000, отражая изменение в размере -0.054% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.358% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 279,000, и минимумом, равным 278,000, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.