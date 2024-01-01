История обменного курса багамский доллар–перуанские новые соли

Обменный курс багамский доллар/перуанские новые соли сейчас составляет 3,738, отражая изменение в размере 0.429% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.715% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 3,765, и минимумом, равным 3,712, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.555% уменьшение стоимости.