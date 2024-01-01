История обменного курса багамский доллар–норвежские кроны

Обменный курс багамский доллар/норвежские кроны сейчас составляет 10,801, отражая изменение в размере 0.726% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.758% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,844, и минимумом, равным 10,699, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.453% уменьшение стоимости.