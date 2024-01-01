История обменного курса багамский доллар–никарагуанские кордобы

Обменный курс багамский доллар/никарагуанские кордобы сейчас составляет 36,869, отражая изменение в размере 0.042% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.104% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 36,886, и минимумом, равным 36,817, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.142% уменьшение стоимости.