История обменного курса багамский доллар–нигерийские найры

Обменный курс багамский доллар/нигерийские найры сейчас составляет 1 622,230, отражая изменение в размере 1.357% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.744% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 653,980, и минимумом, равным 1 555,020, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.711% уменьшение стоимости.