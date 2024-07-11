История обменного курса багамский доллар–мозамбикские метикалы

Обменный курс багамский доллар/мозамбикские метикалы сейчас составляет 63,581, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.373% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 63,820, и минимумом, равным 63,581, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.187% уменьшение стоимости.