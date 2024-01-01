История обменного курса багамский доллар–мексиканские песо

Обменный курс багамский доллар/мексиканские песо сейчас составляет 17,978, отражая изменение в размере 1.531% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.153% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/мексиканские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 18,000, и минимумом, равным 17,619, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.715% увеличение стоимости.