История обменного курса багамский доллар–мальдивские руфии

Обменный курс багамский доллар/мальдивские руфии сейчас составляет 15,193, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.464% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 15,431, и минимумом, равным 15,193, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.317% уменьшение стоимости.