История обменного курса багамский доллар–маврикийские рупии

Обменный курс багамский доллар/маврикийские рупии сейчас составляет 46,582, отражая изменение в размере -0.162% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.843% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 48,954, и минимумом, равным 46,511, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.