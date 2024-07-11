История обменного курса багамский доллар–малагасийские ариари

Обменный курс багамский доллар/малагасийские ариари сейчас составляет 4 492,460, отражая изменение в размере 0.195% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.082% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 4 496,150, и минимумом, равным 4 470,210, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.339% уменьшение стоимости.