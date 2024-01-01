История обменного курса багамский доллар–марокканские дирхамы

Обменный курс багамский доллар/марокканские дирхамы сейчас составляет 9,812, отражая изменение в размере -0.215% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.130% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 9,845, и минимумом, равным 9,797, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.215% уменьшение стоимости.