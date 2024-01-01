История обменного курса багамский доллар–либерийские доллары

Обменный курс багамский доллар/либерийские доллары сейчас составляет 195,048, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.287% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/либерийские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 195,090, и минимумом, равным 194,490, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.183% увеличение стоимости.