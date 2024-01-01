История обменного курса багамский доллар–шри-ланкийские рупии

Обменный курс багамский доллар/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 303,850, отражая изменение в размере 0.091% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.357% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 304,050, и минимумом, равным 300,520, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.305% увеличение стоимости.