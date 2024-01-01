История обменного курса багамский доллар–ливанские фунты

Обменный курс багамский доллар/ливанские фунты сейчас составляет 89 500,000, отражая изменение в размере -0.017% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/ливанские фунты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 89 528,500, и минимумом, равным 89 433,800, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.102% уменьшение стоимости.