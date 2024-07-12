История обменного курса багамский доллар–лаосские кипы

Обменный курс багамский доллар/лаосские кипы сейчас составляет 22 152,500, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.059% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/лаосские кипы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 22 160,700, и минимумом, равным 22 113,000, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.097% уменьшение стоимости.