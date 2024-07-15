История обменного курса багамский доллар–казахстанские тенге

Обменный курс багамский доллар/казахстанские тенге сейчас составляет 478,715, отражая изменение в размере 0.642% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.899% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 478,715, и минимумом, равным 472,455, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.319% уменьшение стоимости.