История обменного курса багамский доллар–кувейтские динары

Обменный курс багамский доллар/кувейтские динары сейчас составляет 0,306, отражая изменение в размере 0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.062% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/кувейтские динары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,306, и минимумом, равным 0,305, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.114% уменьшение стоимости.