История обменного курса багамский доллар–южно-корейские воны

Обменный курс багамский доллар/южно-корейские воны сейчас составляет 1 384,280, отражая изменение в размере 0.328% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.875% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 387,200, и минимумом, равным 1 372,160, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.413% увеличение стоимости.