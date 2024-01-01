История обменного курса багамский доллар–коморские франки

Обменный курс багамский доллар/коморские франки сейчас составляет 451,479, отражая изменение в размере 0.384% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.264% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/коморские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 452,813, и минимумом, равным 449,536, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.311% уменьшение стоимости.