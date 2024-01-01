История обменного курса багамский доллар–камбоджийские риели

Обменный курс багамский доллар/камбоджийские риели сейчас составляет 4 107,000, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.091% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 4 110,750, и минимумом, равным 4 104,000, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.091% увеличение стоимости.