История обменного курса багамский доллар–новые израильские шекели

Обменный курс багамский доллар/новые израильские шекели сейчас составляет 3,647, отражая изменение в размере 0.271% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.118% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,649, и минимумом, равным 3,591, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.878% уменьшение стоимости.