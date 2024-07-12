История обменного курса багамский доллар–гондурасские лемпиры

Обменный курс багамский доллар/гондурасские лемпиры сейчас составляет 24,770, отражая изменение в размере -0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.029% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 24,800, и минимумом, равным 24,761, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.123% увеличение стоимости.