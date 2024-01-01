История обменного курса багамский доллар–гонконгские доллары

Обменный курс багамский доллар/гонконгские доллары сейчас составляет 7,810, отражая изменение в размере 0.033% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,810, и минимумом, равным 7,804, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.021% увеличение стоимости.