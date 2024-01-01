История обменного курса багамский доллар–гайанские доллары

Обменный курс багамский доллар/гайанские доллары сейчас составляет 208,600, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.168% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гайанские доллары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 208,950, и минимумом, равным 208,300, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.168% уменьшение стоимости.