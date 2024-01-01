История обменного курса багамский доллар–гамбийские даласи

Обменный курс багамский доллар/гамбийские даласи сейчас составляет 67,750, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.842% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 68,325, и минимумом, равным 67,750, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.492% уменьшение стоимости.