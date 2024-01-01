История обменного курса багамский доллар–гибралтарские фунты

Обменный курс багамский доллар/гибралтарские фунты сейчас составляет 0,772, отражая изменение в размере 0.467% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.259% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/гибралтарские фунты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,775, и минимумом, равным 0,767, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.178% увеличение стоимости.