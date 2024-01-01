История обменного курса багамский доллар–ганские седи

Обменный курс багамский доллар/ганские седи сейчас составляет 14,760, отражая изменение в размере 0.136% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.340% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/ганские седи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 14,760, и минимумом, равным 14,710, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.136% увеличение стоимости.